انت الأن تتابع خبر فهد عمار يضمن التتويج بميدالية في بطولة آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو فهد عمار، إلى دور الأربعة بعد فوزه على الفيتنامي لي هانغ في دور الثمانية لوزن تحت 87 كغم بجولتين دون مقابل، وسيخوض بعد ذلك مواجهة نصف النهائي أمام الإيراني محمد يزداني.ووفق موفد اتحاد الإعلام الرياضي محمد حسيبا، فإن فهد عمار، ضمن التتويج بميدالية في بطولة آسيا المقامة حاليًا في مدينة دا نانج الفيتنامية.



وكانت راما أبو الرب لاعبة المنتخب الوطني قد ودعت البطولة صباح اليوم، من دور الثمانية بعد خسارتها أمام الكورية الجنوبية مي نا في وزن تحت 73 كغم.



ولم ينجح محمد العداربة بمواصلة مشواره الذي توقف عند دور الستة عشر بخسارته أمام الصيني ساي زاهون في وزن تحت 74 كغم .