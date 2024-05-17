انت الأن تتابع خبر اتحاد كرة القدم يطالب فيفا بمعاقبة إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب اتحاد كرة القدم، من خلال كلمة الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي فيفا الذي عقد الجمعة، في العاصمة التايلندية بانكوك، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بضرورة معاقبة المنتخبات الإسرائيلية بسبب عدوان إسرائيل على غزة.

وأشارت نصار في كلمتها، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت مجازر في غزة ولا بد للفيفا أن يمارس دوره في المساعدة على حفظ حقوق الإنسان.

ودعَم اتحاد الكرة، مطلب الاتحاد الفلسطيني المتضمن مطالبة فيفا بطرد المنتخبات الإسرائيلية من البطولات.