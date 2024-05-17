نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تبعد لاعب أستون فيلا عن قائمة منتخب ايطاليا المشاركة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب لاعب أستون فيلا نيكولو عن قائمة إيطاليا في يورو 2024 بسبب الإصابة، وأعلن فريقه عن غيابه.

وخلال مشاركة اللاعب في مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 3-3، تعرض للإصابة بكسر في مشط القدم كما ذكر الموقع الرسمي للفريق.



وخرج اللاعب البالغ 24 عاما في الدقيقة ال 14، من عمر الشوط الأول في المباراة وغادر مصابا، مما تسببت هذه الإصابة في أبعاده عن قائمة ايطاليا.

وقد كتب زانيولو من قبل عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "لسوء الحظ، سأضطر إلى التخلي عن حلم تمثيل بلدي في بطولة كبرى. لكن ذلك اليوم سيأتي، أنا متأكد من ذلك وسيكون جميلا، هيا يا إيطاليا".