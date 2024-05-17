نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.