نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس ينهي كابوس أليجري بتاريخ مكرر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدير فني للفريق الأول، وتعيين باولو مونتيرو بصفة مؤقتة لتولي تدريب الفريق.

صدفة غريبة في تاريخ إقالة أليجري من تدريب يوفنتوس

يأتي قرار إقالة أليجري من منصبه بعد الأحدات التي شهدها الجميع خلال مباراة يوفنتوس الماضية أمام أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا، بعدما انفعل بشكل غريب على حكم المباراة وصب غضبه أيضا على مديري النادي وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

أليجري سبق وتولى تدريب يوفنتوس في ولاية أولى خلال 5 أعوام وتمت إقالته يوم الجمعة 17 مايو لعام 2019.

وعاد أليجري، لتدريب يوفنتوس لمدة 3 مواسم بدءًا من 2021، والمصادفة الغريبة أن يتم إعفاءه من قيادة الفريق اليوم الجمعة 17 مايو، وهو نفس تاريخ يوم إقالته في المرة الأولى.

يوفنتوس يكشف سبب رحيل أليجري

أوضح الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس في بيان رسمي سبب إقالة مدربه حيث قال:" تأتي الإقالة بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله.

وواصل:" تنتهي فترة التعاون، التي بدأت في عام 2014، وعادت في عام 2021 وانتهت بعد المواسم الثلاثة الأخيرة مع نهائي كأس إيطاليا، ويتمنى النادي التوفيق لماسيميليانو أليجري في مشاريعه المستقبلية".

وحقق أليجري مع نادي يوفنتوس تحقيق 11 لقبا ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2017 خلال ولايته الأولى والثانية.

وقاد السيدة العجوز في 420 مباراة حقق الفوز في 271 مباراة وتعادل في 75 لقاء وخسر 75 مواجهة خلال الولايتين.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وقبل نهاية جولتين فقط لكنه ضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديدة