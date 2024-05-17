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أحمد جودة - القاهرة - آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. مباشر مباراة الهلال والنصر، في الدوري السعودي، اليوم الجمعة، أكثر مايبحث عنه عشاق الناديين، رغم تتويج الزعيم رسميًا بلقب دوري روشن، حيث يلتقي الفريقين على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة 32، وفي السطور التالية ننشر كل ما يخص آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن بث مباشر مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي، وموعد المباراة، والقنوات الناقلة لها، فإلى السطور التالية، وهنا ينطلق مباراة النصر ضد الهلال بث مباشر وجاء كالتالي:

بث مباشر النصر والهلال الشوط الأول

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آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. مباراة النصر والهلال مباشر اليوم، ستكون هذه المواجهة خارج حسابات اللقب بعدما حسمه الأزرق لصالحه الذي سبق وأن حسم لقبه الأخير لصالحه خلال مباراته في الجولة الماضية أمام الحزم.

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وقبل مباراة الهلال ضد النصر مباشر، بات الهلال أمام ثلاثة أرقام قياسية يتطلع لتحقيقها خلال الجولات الثلاثة الأخيرة، على رأسها إنهاء الدوري دون التعرض لأي خسارة حيث لعب 31 مباراة وسجل الانتصار في 29 منها مقابل تعادلين. وكذلك بلوغ أعلى رقم قياسي في عدد النقاط للفريق المتوج بلقب الدوري السعودي عبر تاريخه، حيث يملك حاليًا 89 نقطة وسيكون مرشحًا لملامسة حاجز المائة نقطة في حال انتصاره في المباريات الثلاث كونه سيبلغ النقطة رقم 98، كما يحتدم الصراع على عدد الأهداف، إذ يملك الهلال حاليًا أفضل خط هجوم بعدد 95 هدفًا مقابل 93 هدفًا لهجوم النصر.

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وفي المقابل، سيكون النصر أمام مهمة إلحاق الخسارة الأولى بفريق الهلال وتقليص الفارق النقطي بينهما، كونه يملك 77 نقطة ويبتعد عن "المتصدر" بفارق 12 نقطة، وستشهد المواجهة منافسة أخرى بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، وذلك على صدارة ترتيب الهدافين، حيث ينفرد قائد النصر بالترتيب بعدد 33 هدفًا مقابل 26 هدفًا لمهاجم الهلال.

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وعلى الجانب الفني للقاء، سيكون السنغالي كوليبالي مدافع الهلال أحد أبرز الأسماء التي سيفتقدها الفريق عقب حصوله على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة، فيما سيعوض غيابه حسان تمبكتي الذي سيكون بجوار على البليهي، أما النصر فيتطلع لرد اعتباره عقب الانتصارين الأخيرين في مواجهة الدور الأول، وكذلك مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودية التي جمعت بينهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

موعد مباراة النصر والهلال

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وينطلق ديربي الرياض بين النصر ضد الهلال على ملعب الأول بارك في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع المباراة على قناة SSC1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في الدوري السعودي

آلحين جارية مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي.. وتعتبر شبكة قنوات SSC هي الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط وسيتم بث مباراة النصر والهلال على قناة SSC HD 1، بتعليق فهد العتيبي، ومحمد حسين اضرضور.

القناة الناقلة مباراة النصر والهلال بث مباشر قناة SSC HD 1 معلق مباراة النصر والهلال بث مباشر فهد العتيبي - محمد حسين اضرضور

تشكيل مباراة الهلال اليوم لمواجهة النصر بث مباشر

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل مباراة النصر اليوم لمواجهة الهلال بث مباشر