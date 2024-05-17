نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن عن موعد بدء اختبارات الناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم لموسم 2024 – 2025، وذلك اعتبارًا من 25 مايو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

20 مايو.. بدء اختبارات الناشئين في الأهلي

وحدد النادي موعد بيع الاستمارات بدءًا من 20 مايو الجاري على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019.