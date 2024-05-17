الرياضة

حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. الهلال بطلًا لدوري روشن وطلبات الأهلي من اتحاد الكرة.. الأفضل في الدوري الإسباني و10 صفقات عالمية مجانية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. الهلال بطلًا لدوري روشن وطلبات من اتحاد الكرة.. الأفضل في الدوري الإسباني و10 صفقات عالمية مجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

يوم السبت

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يوم الأحد

عاجل.. الأهلي يوجه 4 طلبات لاتحاد الكرة عبر خطاب رسمي

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الأهلي

يوم الإثنين

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منتخب مصر

يوم الثلاثاء

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حسام وإبراهيم حسن

يوم الأربعاء

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الدوري الإسباني

يوم الخميس

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مبابي ومودريتش
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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