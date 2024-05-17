عاجل.. تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فيورنتينا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ47 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: أليكس ميرت.

خط الدفاع: باسكوالي ماتزوكي، أمير رحماني، أوستيجارد، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: أنجويسا، ستانيسيلاف لوبتكا، ينس كايسوتي.

خط الهجوم: جيوفاني سيميوني، بوليتانو، خفيتشا كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق خالد الغول.