نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة غير متوقعة.. جماهير الوصل الإماراتي تُحيي آمال الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت جماهير نادي الوصل الإماراتي الدعم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل المواجهة المنتظره أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

جماهير الوصل الإماراتي تُحيي آمال الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة فريق نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد القادم الموافق 19 مايو الجاري.

وأثناء المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بين فريق الوصل والنصر في نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وقبل نهاية صافرة الشوط الأول، حصل نادي الوصل على ركلة جزاء، تمكن فابيو دي ليما، من تسجيل الهدف.

وعقب تسجيل الهدف رفعت جماهير الوصل في مدرجات ستاد هزاع بن زايد لافته تدعم نادي الزمالك قبل مباراته في الكونفدرالية مكتوب عليها: “إفريقيا في أمان.. بقبضة الفرسان”.