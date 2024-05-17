نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي وآرسنال.. الجولة الأخيرة تكشف عن البطل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتواصل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الجولة الأخيرة من البطولة، وذلك للمرة الثالثة فقط في آخر عقد.

ويتنافس على اللقب كل من مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، وآرسنال، صاحب المركز الثاني، الذي يبتعد خلف الفريق السماوي (المتصدر) بنقطتين، والذي فاز بدوره على توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء الماضي 2-0.



وفي السطور المقبلة، تستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ذكريات المنافسة في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة.



2021-2022



كانت المنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول على أشدها في العقد الماضي، وكانت تلك المرة الثالثة التي يصل فيها الصراع إلى الجولة الأخيرة من الموسم خلال 9 سنوات.



ولم يخسر فريق مانشستر سيتي منذ أكتوبر (تشرين الأول)، فيما لم يتلقّ فريق ليفربول أي هزيمة منذ بداية العام، وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة، الأمر الذي يعني أنه كان بحاجة لتحقيق نتيجة مماثلة لما يحدث في ملعب أنفيلد وبعد ساعة من التعادل نجح ليفربول في الفوز على وولفرهامبتون، فيما حول مانشستر سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على ويستهام.



2018-2019



كان ذلك الموسم لا ينسى من ناحية المنافسة حتى النهاية، حيث خسر ليفربول مباراة واحدة فقط طوال الموسم كانت أمام سيتي في يناير (كانون الثاني)، وفاز في عشر مباريات وتعادل في 3 في آخر 13 لقاء بالدوري، فيما حقق سيتي الفوز في جميع مبارياته الـ13 في نفس الفترة ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط، وفاز الفريقان في الجولة الأخيرة من الدوري، حيث تغلب سيتي على برايتون 4-1 وفاز ليفربول على وولفرهامبتون 2-0، حيث أنهى رجال المدرب الألماني يورغن كلوب الموسم في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.