نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. محمد عبدالمنعم على رادار ناديين في فرنسا وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة، للاحتراف في أوروبا.

محمد عبدالمنعم يثير اهتمام موناكو وجالطة سراي

ولا يخفي محمد عبدالمنعم، رغبته في مغادرة أسوار النادي الأهلي من أجل حلم الاحتراف في الخارج بالفترة المقبلة.

وحسب ما أورده موقع "فوت ميركاتو" فأن محمد عبدالمنعم يجذب اهتمام ناديي موناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي.

وذكر الموقع الفرنسي أن نادي موناكو مهتم جدًا بالتعاقد مع محمد عبدالمنعم في ميركاتو الصيف، وأيضًا جالطة سراي أبدى اهتمامه بالحصول على توقيع اللاعب المصري.

وأشاد الموقع الفرنسي، بإمكانيات محمد عبدالمنعم واصفًا إياه بأنه أفضل مدافع في قارة إفريقيا بالوقت الحالي، وأن اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا قد صنع اسمه وبرز بشكل مميز مع منتخب مصر في بطولة الأمم 2021.

جدير بالذكر أن تألق محمد عبدالمنعم مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 قد أجبر الأهلي على قطع إعارته لسموحة وإعادته للقلعة الحمراء ليكون من العناصر الهامة في التشكيل الأساسي للفريق.