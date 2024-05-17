نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشطرنج يعتمد أجندة النشاط حتى نهاية 2024 بإقامة 18 بطولة محلية ودولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي أجندة النشاط الخاصة باللعبة حتى نهاية العام الجاري 2024 والتي تشهد المشاركة في 14 بطولة دولية وقارية وإقامة 4 بطولات محلية، بإجمالي 18 بطولة.

اتحاد الشطرنج يعتمد أجندة النشاط حتى نهاية 2024

وتبدأ أجندة فعاليات الاتحاد المصري للشطرنج بإقامة معسكر إعداد إفريقيا للناشئين خلال الفترة من 25 إلى 30 مايو الجاري بأكاديمية عدلي بشكل مجاني ثم انطلاق دوري السيدات وكأس السيدات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو المقبل في مضمار الدرجات بإستاد القاهرة، ويعقب ذلك إقامة بطولة الصيد الدولية في الفترة من 2 إلى 8 يونيو المقبل في نادي الصيد.

كما يشارك المنتخب المصري في بطولة العالم للشباب في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل في دولة الهند ثم بطولة إفريقيا للناشئين في الفترة من 15 إلى 23 يونيو المقبل في جنوب إفريقيا، ثم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 8-10-12 سنة في الفترة من 22 يونيو حتى 3 يوليو المقبل في جورجيا.

ويقام تصفيات المنتخب المصري رجال وسيدات في الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو المقبل، على أن تقام بطولة الجمهورية المفتوحة في الفترة 2 إلى 12 يوليو المقبل في استاد القاهرة على أن يعقبه ختام موسم 2023/2024 في استاد القاهرة ثم بطولة Egypt chess Academy في الفترة من 25 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل ثم مهرجان العين الدولي في نسخته الثانية التي تقام في ستاد القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 20 أغسطس المقبل.

ويعقب ذلك إقامة بطولة الإسكندرية الدولية المفتوحة التي تقام خلال الفترة من 23 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبل في ستاد القاهرة وبطولة الجمهورية شركات في الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر المقبل في بورسعيد، ثم يشارك المنتخب المصري للشطرنج في الأولمبياد العالمي خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل في المجر ثم بطولة بورسعيد الدولية المفتوحة في الفترة من 16 إلى 23 سبتمبر المقبل في بورسعيد.

وكشف الاتحاد المصري للشطرنج أنه تقرر إقامة بطولة مرسى مطروح الدولية المفتوحة في الفترة 1 إلى 8 أكتوبر المقبل في مرسى مطروح ثم بطولة جولدن كليوباترا الدولية المفتوحة في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل في نادي أيسترن كومباني ثم بطولة العالم للناشئين تحت 24-16-18 سنة في الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر في البرازيل.

وتقرر استضافة مصر بطولة إفريقيا للشباب والفتيات تحت 20 سنة في الفترة من 17 إلى 25 نوفمبر في مدينة أسوان ثم المشاركة في البطولة العالم للناشئين تحت 8-10-12 سنة في الفترة من 14 إلى 27 نوفمبر في إيطاليا وأخيرا بطولة أسوان الدولية المفتوحة في الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل في مدينة أسوان.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.