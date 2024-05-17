نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توج مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، بلقب الدوري الجزائري، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد فوزه 1-0 على منافسه اتحاد العاصمة في الجولة 26.

واستفاد مولودية الجزائر من تعادل المطاردين المباشرين شباب بلوزداد وشباب قسنطينة 1-1.

وهذا هو اللقب الثامن في تاريخ مولودية الجزائر والأول منذ 2010، وذلك بعد أعوام 1972 و1975 و1976 و1978 و1979 و1999.



وستسنح الفرصة للمولودية لحصد الثنائية المحلية عندما يواجه جاره شباب بلوزداد في نهائي كأس الجزائر.

وعزز مولودية الجزائر صدارته، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة مقابل 46 نقطة لشباب بلوزداد في المركز الثاني و45 نقطة لشباب قسنطينة صاحب المركز الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.

وحتى في حال فوز شباب قسنطينة في مباراته المؤجلة أمام اتحاد العاصمة، فإن الأفضلية في المواجهات المباشرة تبقى لصالح مولودية الجزائر (خسارة في الذهاب 1-0، وفوز في الإياب 2-0).

وسجل محمد زوغرانا القادم من ساحل العاج هدف مولودية الجزائر والمباراة الوحيد في الدقيقة 23.