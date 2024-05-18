نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم الجولة الأولى أمام الزمالك في كرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة دوري اليد في جولتها الأولى لتحديد صاحب اللقب.

فريق يد الأهلي يفوز على الزمالك

وحقق الأهلي فوزا ثمينا في المباراة الأولى بنتيجة 25-26 على حساب الزمالك في مباراة شهدت الإثارة والتشويق حتى الدقائق الأخيرة منها ليحسمها اللاعب إبراهيم المصري.

وجاءت الأشواط بتقدم الزمالك أولا في الشوط الأول بنتيجة 18-14.

ورغم تفوق الزمالك حتى الأوقات الأخيرة إلا أن الأهلي استطاع اقتناص نقطة الفوز وحسم أولى الجولات من أجل الاقتراب من اللقب.

وتقام سلسلة النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وعلى الجانب الاخر يلعب كلا من فريقي سبورتنج والبنك الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.