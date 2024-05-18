نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الرياض.. النصر يتعادل إيجابيا مع الهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الهلال بهدف لكل منهم في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

نتيجة مباراة النصر والهلال بدوري روشن

وبدأت أحداث مباراة النصر والهلال برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل أوتافيو دا سيلفا الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الأولى صنعه له البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعددت محاولات الهلال للتعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل سافيتش التعادل في الدقيقة 57 وتم الغاؤه للتسلل وارتطمت كرة لابورت بالعارضة لتمنع هدف محقق للنصر في الدقيقة 81 وسدد ميتروفيتش ضربة جزاء والتعادل للهلال في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب النصر والهلال

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعد تحقيق 25 فوز و3 تعادلات وخسر 4 بينما يتصدر الزعيم برصيد 90 نقطة حيث فاز خلال 29 لقاء وتعادل بثلاثة ولم يخسر.