وزارة الشباب تهنئ محمد إبراهيم بعضوية الاتحاد الدولي لرياضة الفنون القتالية المختلطة

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أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الشباب والرياضة بتهنئة محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بعد فوزه بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة «GAMMA».

وأرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاب تهنئة للاتحاد المصري للمواي تاي برئاسة محمد إبراهيم بعد فوزه بهذا المنصب الدولي الهام، متمنية رفع شأن مصر في كافة المحافل الدولية.

من جانبه ثمن محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، تهنئة وزارة الشباب والرياضة مقدما الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تلك اللَفْتَة.

وشدد على سعيه الدائم من خلال منصبه الدولي لرفع اسم مصر عاليا مع تعزيز فرص مصر في استضافة العديد من البطولات الدولية والقارية ضمن التوجه العام بعد أن تحولت مصر إلى قبلة لاستضافة كافة البطولات العالمية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد الأستاذ محمد إبراهيم

رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي

تحية طيبة وبعد،،،

يسعدني أن أهدى سيادتكم أق تحياتي الشخصية وتحيات أسرة الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة

إيماء إلى كتاب سيادتكم الوارد لنا والمتضمن فوزكم بمنصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة «GAMMA» بداية من ديسمبر 2023.

أتشرف بأن انهى لسيادتكم أرق تهانيا بمناسبة فوزكم بهذا المنصب مع تمنياتنا بمزيد من التقدم لما فيه رفعة شأن مصرنا الحبيبة في كافة المحافل الدولية».