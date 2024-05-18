نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الهلال بهدف لكل منهم في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر والهلال

وسجل أوتافيو دا سيلفا الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الأولى صنعه له البرتغالي كريستيانو رونالدو وسدد ميتروفيتش ضربة جزاء وتعادل للهلال في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 1/1.

ترتيب النصر والهلال

ويحتل العالمي المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة بعد تحقيق 25 فوز و3 تعادلات وخسر 4 بينما يتصدر الزعيم برصيد 90 نقطة حيث فاز خلال 29 لقاء وتعادل بثلاثة ولم يخسر.