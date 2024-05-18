نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيومي يكشف نقاط ضعف الترجي قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد بيومي، المحلل الرياضي أن فريق الترجي التونسي لديه العديد من نقاط الضعف، وذلك قبل مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال خالد بيومي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي والترجي هي ديربي عربي.. الترجي حقق إنجاز تاريخي بالفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لذا على الأهلي دراسة المنافس".



وأضاف: "الأهلي لديه جودة اللاعبين التي تساعده على تحقيق نتيجة رائعة أمام الترجي في ملعبه، والأهلي إذا قام بالضغط العالي المعتاد له سيربك حسابات الترجي".



وتابع: "ياسين مرياح ومحمد بن علي من نقاط الضعف في دفاع فريق الترجي، وفي وسط الملعب لا يوجد تأمين دفاعي جيد، وهذا سيساعد الأهلي".



وأتم خالد بيومي تصريحاته قائلًا: "مهاجم الترجي هو رودريجو رودريجيز، ولا أعرف كيف هو برازيلي.. أما يان ساس فهو من أبرز لاعبي الترجي، بالإضافة لحسام غشة، ولكن جودة الترجي أقل كثيرًا من الأهلي".