نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يرفض عرضين ضخمين من أجل عيون ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق الملكي وذلك مع اقتراب انتهاء الموسم الجاري.

مودريتش يقرر البقاء مع ريال مدريد

كان نادي ريال مدريد ينتظر قرار مودريتش النهائي عما إذا سيستمر مع الفريق ويجدد عقده أم سيغادر في السوق الصيفية.

أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في البقاء وتوقيع عقد جديد.

وذكر رومانو، أن مودريتش ينوي البقاء مع ريال مدريد ولا توجد أي مشكلة تخص الراتب في عقده الجديد.

وواصل قائلًا أن مودريتش قد رفض عرضين كبيرين مفضلًا انتظار ريال مدريد في ظل رغبته بالبقاء مع الفريق الملكي.