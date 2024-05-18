نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فوزي: جملة "للصبر حدود يا زمالك" لاقت إشادات من جماهير القلعة البيضاء.. وهذا هو مفتاح فوز الأبيض بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد فوزي، المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورت"، أن ذكريات بطولة الكونفدرالية 2019 التي توج بها الزمالك كانت رائعة للغاية.

محمد فوزي: جملة "للصبر حدود يا زمالك" لاقت إشادات من الجماهير

وقال فوزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "احتفظ بذكريات رائعة من تتويج الزمالك بالكونفدرالية 2019 والجملة الشهيرة التي تعلقت بها جماهير القلعة البيضاء وهي للصبر حدود يا زمالك".

وأضاف: "حكم مباراة الذهاب ظلم الزمالك بعدم طرد مدافع نهضة بركان بعدما اعتدى على محمد شحاتة، واللقاء المقبل صعب للغاية بسبب خبرات الفريق المغربي في البطولة الكونفدرالية".

وأوضح: "نهضة بركان فريق متمرس في الكونفدرالية ومواجهته صعبة للغاية، ولاعبي الزمالك سيتعرضوا لضغط من الجماهير وأتمنى أن يكون حافز لهم وأن يسعوا لإحراز هدف مبكر ويبدأوا المباراة بكل شراسة".

وتابع: "مفتاح فوز الزمالك بالكونفدرالية هو عدم استقبال الزمالك لأى أهداف في المباراة، ويجب أن يحفظ كل لاعب واجباته في المباراة ويتم تطبيقها بالشكل الأمثل".