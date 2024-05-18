نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: نهائي الكونفدرالية فرصة لهذا الجيل لكتابة التاريخ.. و"زيزو" طاقة أمل لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن بطولة الكونفدرالية ستكون فرصة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مباراة نهضة بركان فرصة للاعبي الزمالك من أجل كتابة المجد والتتويج بلقب بطولة الكونفدرالية، وجماهير الأبيض تريد بأي شكل الحصول على اللقب".



وأضاف: "مواجهة نهضة بركان صعبة للغاية بسبب خبرات الفريق المغربي وقوة عناصره ويمتلك أيضا معين الشعباني وهو مدير فني متمرس في قارة إفريقيا".



وأوضح: "الفوز بالكونفدرالية سيكون بمثابة صلح بين جماهير نادي الزمالك وبعض اللاعبين، والمباريات النهائية ليست للأداء الجيد ولكن لتحقيق الفوز فقط".



وتابع: "الكونفدرالية بداية بناء فريق قوي ينافس على جميع البطولات ويجب الفوز بها، وأتمنى التوفيق للاعبين وجوميز في هذه المباراة".



وأشار: "الـ 30 دقيقة الأولى من المباراة هي الأهم بكل تأكيد ويجب أن يدرك لاعبي الزمالك هذا الأمر بشكل جيد وأن يكون هناك ضغط عنيف وجمل تكتيكية من أجل تسجيل هدف أو هدفين ثم اللعب بالتأمين الدفاعي".

واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يستمر محمد شحاتة على نفس المستوى فيما هو قادم ويحتاج لمزيد من الخبرات لأنه لاعب جيد للغاية، ويجب أن يستعيد فتوح لمستواه المعهود، وزيزو هو طاقة الأمل لجماهير الزمالك".