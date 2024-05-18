نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال ضد النصر.. جماهير الزعيم لا تنسى ميسي أمام كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتاد جماهير نادي الهلال على الهتاف باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كوسيلة لاستفزاز البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباريات.

وكالمعتاد، استفز عدد من جماهير نادي الهلال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو لا ينسى ميسي

أطلق جماهير الهلال السعودي صافرات ضد كريستيانو رونالدو، في لقاء الدوري وقاموا بترديد اسم ميسي، في محاولة لاستفزازه.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير الهلال بهذا التصرف، قامت في مواجهات سابقة بين الفريقين باستفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي في المدرجات.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف دون رد احداث مباراة الهلال والنصر في الديربي الذي جمع بينهما.

وفشل النصر في كسر سلسلة اللاهزيمة التي بدأها الهلال منذ انطلاق الموسم الحالي ليعود الأزرق العاصمي في الدقائق القاتلة، فقد تمكن من الفوز في 29 مباراة وتعادل في 3 مباريات.