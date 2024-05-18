نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحكم مواجهة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي إيجابيًا مع نظيره فيورنتينا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

أحداث مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

سجل أمير رحماني أول أهداف اللقاء لصالح نابولي في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية، نفذها ماتيو بوليتانو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رحماني برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل كريستيانو بيراجي لصالح فيورنتينا في الدوري 40، بعد ركلة حرة، نفذها بيراجي بتسديدة مباشرة، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز مبالا نزولا الهدف الثاني لصالح فيورنتينا في الدقيقة 42، بعد تمريرة بالخطأ من بوليتانو، استغلها نزولا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس أليكس ميرت.

وتمكن خفيتشا كفاراتسخيليا من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح نابولي في الدقيقة 57، بعد ركلة حرة، نفذها كفاراتسخيليا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقا نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

يحتل نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 52 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في مثلهم وخسارة 11 لقاء، فيما يحتل فريق فيورنتينا المركز الثامن برصيد 54 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 12 مواجهة.