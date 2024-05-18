عاجل.. ثنائي أوروبي يتنافس لضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت بعض التقارير الصحفية الصادرة مساء اليوم وجود اهتمام ثنائي من جانب الفرق الناشطة بالدوريات الأوروبية لضم واحد من أبرز لاعبي النادي الأهلي.

ثنائي أوروبي يتنافس لضم محمد عبد المنعم

وقال موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن محمد عبد المنعم بات على رادار اثنين من الأندية الاوروبية للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأضاف التقرير أن عبد المنعم الذي تم وصفه أنه يبدو المدافع الأفضل في القارة الافريقية حاليًا تم وضعه على قائمة الانتدابات لفريقي جالطة سراي التركي وموناكو الفرنسي.

وسبق وأن نجح الفريقان في حسم المشاركة بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم حيث تمكن موناكو من اقتناص المقعد المباشر المؤهل من الدوري الفرنسي فيما سيكون جالطة سراي في حاجة للعب الملحق في أسوأ الظروف.

وواصل التقرير رصد بعض المميزات التي يمتلكها صاحب الخمسة وعشرين عامًا ودوره في حسم بطولة دوري أبطال افريقيا الأخيرة لنادي الأهلي بهدفه القاتل في شباك الوداد خلال إياب الدور النهائي بجانب تواجده الدولي خلال 25 مباراة مع منتخب مصر.