نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. دوت الخليج الرياضي ينفرد بتفاصيل صفقه حارس الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصدر خاص لموقع " دوت الخليج الرياضي"، عن تفاصيل تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع حارس نادي حرس الحدود في صفقة جديدة تُزين الفريق للاستفادة من خبراته.

دوت الخليج الرياضي ينفرد بتفاصيل صفقه حارس الزمالك الجديدة



ودخل حارس مرمى حرس الحدود كريم عماد دائرة اهتمام العديد من الأندية المصرية في الدوري المصري الممتاز بعدما تألق مع فريقه في الدرجة الثانية خلال الفترة الماضية، وظهر بشكل مُلفت مما جعل الأندية تضعه ضمن اهتماماتهم لسرعان التعاقد معه.

وصرح مصدر مقرب من اللاعب ل "دوت الخليج الرياضي"، قائلا:" اللاعب منذ تألقه مع فريقه خلال الفترة الماضية وبدأت العديد من الأندية في الممتاز تطلب ضمه والتعاقد معه".

وأكمل: " الأندية التي طالبت ضمه المصري البورسعيدي، وبتروجيت، والبنك الأهلي، غزل المحلة، وفي المقدمة نادي الزمالك".



وأستكمل:" اللاعب سيصبح حر في نهاية الموسم ومن حقه الانضمام لأي فريق ولكن أعين نادي الزمالك عليه خاصة أنه سيضعه تحت التقييم ومراقبته خلال مشاركته في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز ولكن ينتظر الزمالك حل ازمه القيد عقب الفوز بالكونفدرالية لاتمام الصفقة".



واختتم:" اللاعب لم يمضي على اي عقود رسميه حتى الوقت الحالي، وينتظر حل أزمة قيد الزمالك وان لم تكن سينضم لأي فريق أخر في الدوري المصري".



وينتهي عقد كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، البالغ من العمر 26 عاما، في نهاية الموسم الحالي ليصبح حرًا، حيث أنه شارك مع فريقه في 28 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.



ووضع نادي الزمالك كريم عماد على طاولة اهتماماتهم لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل عدم تجديد لمحمد عواد حتى الآن وإنهاء عقد محمد صبحي بنهاية الموسم الحالي، ومن المحتمل رحيل أحدهم.