تعادل فيورنتينا ونابولي بالدوري الإيطالي

تعادل فيورنتينا ونابولي بالدوري الإيطاليحسم التعادل الإيجابي 2-2، لقاء نابولي وفيورنتينا، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم نابولي في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة بهدف الكوسوفي أمير رحماني، قبل أن يرد فيورنتينا في نهاية الشوط الأول بهدفين لكريستيانو بيراغي والأنغولي مبالا نزولا في الدقيقتين (40 و42)، لكن حامل اللقب عاد في الشوط الثاني بفضل نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة (57).

ورفع فيورنتينا الذي يملك مباراة مؤجلة أمام أتلانتا رصيده الى 54 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن نابولي الذي يحتل المركز التاسع مؤقتا.

وتتواصل مباريات الجولة اليوم السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين ليتشي وأتلانتا، ويلتقي في المواجهة الثانية تورينو مع ميلان.