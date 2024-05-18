انت الأن تتابع خبر سلسلة انتصارات لمنتخب الطاولة في تصفيات الأولمبياد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأهل رباعي المنتخب الوطني لكرة الطاولة، زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، الجمعة، بعد سلسلة من الانتصارات إلى أدوار خروج المغلوب من تصفية منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة في مدينة السليمانية العراقية.

ونجح نجوم المنتخب الوطني في تخطي دور المجموعات، بتقديم أداء مميز أمام نخبة لاعبي ولاعبات كرة الطاولة في منطقة غرب آسيا.

وتستكمل لقاءات أدوار خروج المغلوب يوم غد السبت على أن تقام مباراتي نصف النهائي والنهائي الأحد.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس الفائز بلقب فئة الرجال والفائزة بلقب فئة السيدات ضمن تصفية منطقة غرب آسيا .