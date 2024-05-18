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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد الصالحي، الإعلامي التونسي أن الأهلي يستطيع خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي بالصف الثاني من اللاعبين.

أحمد الصالحي: الأهلي يستطيع مواجهة الترجي بالبدلاء



وقال أحمد الصالحي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الترجي ليس لديه ما يخسره، قبل عدة أسابيع لم يتوقع أحد أن يصل الترجي إلى هذه المرحلة من دوري أبطال إفريقيا".



وأضاف: "الترجي يستطيع الخروج من الأزمات، وإدارة النادي نجحت في التعاقد مع مدرب كبير هو ميجيل كاردوسو، الذي نجح في وضع خطة دفاعية تتماشى مع قدرات لاعبيه".



وتابع: "الترجي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بفضل براعة دفاعه وحارسه أمان الله مميش، أما الأهلي يمتلك رصيد بشري من اللاعبين رائع للغاية، والأهلي يستطيع خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا بالصف الثاني".



وأتم أحمد الصالحي تصريحاته قائلًا: "لا أرى نقاط ضعف في الأهلي حاليًا، ولكن أي فريق يستطيع الفوز بدوري أبطال إفريقيا حتى وإن لم يكن هو الأفضل".

