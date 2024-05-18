نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مزايا و3 سلبيات في انتقال محمد النني إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا انتهت رحلة محمد النني لاعب فريق أرسنال بعد 8 سنوات مع المدفعجية، قدم فيها لحظات لا تنساها جماهير الأرسنال.

وفي وقت سابق كان النني، قد تحدث من قبل عن حلم والدته في ختام مشواره مع النادي الأهلي ليعود الحلم من جديد بعد نهاية المسيرة بعد ارسنال.

وتعد صفقة النني ذات مزايا وأيضا ربما تحمل السلبيات والتي تستعرضهم في السطور القادمة:-

3 مزايا لوجود النني في القلعة الحمراء

1-خبرات اوروبية: تأتي الإفادة للنادي الأهلي بوجود اللاعب نظرا لخبراته في الملاعب الأوروبية بعد مسيرة 8 سنوات في ارسنال وقبلها في بازل.

2-تأمين خط الوسط: بات مصير اليو ديانج مع الأهلي مجهول حتى الان ليكون النني صفقة محتملة حال رحيل المالي.

3-صفقة مجانية: مع نهاية عقد اللاعب خلال الموسم الحالي، بات من حق اللاعب الانتقال مجانا لأي نادي في الصيف ويصبح مبلغ الصفقة في المتناول.

سلبيات النني مع الأهلي

إلا أن انتقال النني القلعة الحمراء قد يكون فيه جانب من المعاناة، فواحدة من السلبيات قد تأتي من عدم تأقلمه في الدوري المصري بعد غياب طويل عنه.

بينما تأتي النقطة السلبية الثانية في تخطيه سن 31 عاما فيصبح من المحتمل تعرضه للإصابة مع تلاحم مباريات الأهلي.

وأخيرا قد يعاني وسط نجوم الأهلي في نفس المركز.

