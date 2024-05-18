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أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبدالحميد، الظهير الأيمن لنادي الزمالك السابق، أن نهضة بركان المغربي يملك خبرات كبيرة في بطولة الكونفدرالية، مشددا على أنه فريق قوي ويجب عدم التقليل منه.

تامر عبد الحميد: نهائي الكونفدرالية يحتاج 11 مقاتل في الملعب

وقال عبدالحميد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب تقليل الضغط النفسي على لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية، وتكاتف اللاعبين من أهم عوامل تحقيق الفوز على نهضة بركان".

وأضاف: "مباراة نهضة بركان تحتاج إلى 11 مقاتل في أرض الملعب، وأتوقع أن يكون محمد شحاتة من نجوم المباراة القادمة".

وأوضح: "أتمنى أن نبدأ اللقاء بضغط شرس على لاعبي نهضة بركان واستغلال عنصر جماهير الزمالك من أجل تسجيل هدف مبكر".

