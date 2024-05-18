الرياضة

ضياء السيد: فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية سيكون بداية عودته مجددا

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد ضياء السيد، نجم النادي ومنتخب مصر السابق أن فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية سيكون بداية لعودة الفريق.

ضياء السيد: فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية سيكون بداية عودته مجددا


وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك عليهم أن يعلموا أن الفريق ليس في أفضل حالاته خلال الفترة الماضية، وأن هذه البطولة مهمة للغاية للأبيض".


وأضاف: "البطولة ستكون بداية لعودة الزمالك، وسيدفع النادي لحل أزماته المالية، وإجراء صفقات قوية في الفترة القادمة، بعد فتح القيد".


وتابع: "موقف الزمالك في الدوري غير جيد، والفوز بالكونفدرالية سيمنحه الدافع للعودة إلى المنافسة في المسابقة المحلية من جديد".


وأكمل: "رد فعل لاعبي الزمالك لا بد أن يكون جيدًا، وأن يبحثوا على ألا يستقبلوا الأهداف، وعند تسجيل الهدف، يسعون لتعزيزه بهدف آخر".


وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "على الزمالك أن يدافع جيدًا في أول ربع ساعة أمام نهضة بركان، وأن يضع جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق التشكيل الأمثل".
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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