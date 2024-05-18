نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق هوفنهايم، مساء اليوم السبت الموافق 18 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حيث يحتل فريق بايرن ميونخ، المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.