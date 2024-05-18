نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، على تشكيل البافاري الذي سيخوض به مباراة اليوم السبت أمام نظيره فريق هوفنهايم، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - إريك داير - ماتياس دي ليخت - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: كونراد ليمير - أليكسندر بافلوفيتش.

وفي الهجوم: سيرج غنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني - هاري كين.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم عبر قناة beIN Sports 2HD.