نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم 18-5-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي 2023-2024، وتعد أبرزهم مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يونيون بيرلين ضد فرايبورج، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فولفسبورج ضد ماينز، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفركوزن ضد أوغسبورج، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أيندرلخت ضد لايبزيج، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بروسيا دورتموند ضد دارمشتات، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شتوتجارت ضد بروسيا مونشنغلادباخ، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كولن ضد هايدنهايم، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الألماني اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.