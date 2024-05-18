نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي أمام أبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق أبها اليوم السبت الموافق 18 مايو الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.