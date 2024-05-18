نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العربية وبالتحديد عشاق السعودية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي أمام نظيره فريق أبها اليوم السبت الموافق 18 مايو الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي وأبها

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وأبها مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

ترتيب الأهلي وأبها

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و7 تعادلات وخسر مثلهم بينما يأتي أبها في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة حيث فاز خلال 8 وتعادل بخمسة وهزم بثمانية عشر.