الرياضة

3 أهداف وربما أكثر يُسجلها ميتروفيتش ورونالدو، بينما يُضيع ميتروفيتش أو رونالدو ركلة جزاء..الصبحان يهز روشن بتوقعات شرسة !

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رياض - احمد صلاح - توقع الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، المعروف بـ ملك التوقعات، فوزًا ساحقًا لنادي الهلال على نظيره النصر في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن.

وقال الصبحان:

  • "نسبة فوز النصر 0%، مستحيل يفوز النصر، فوز الهلال 3-1 أو 4-2، وفي بلنتي راح يضيعها ميتروفيتش أو كريستيانو رونالدو، لا أستبعد أن يكون فيها كارت أحمر".

وتابع:

  • "وراح يسجل ميتروفيتش هدفين، وممكن رونالدو يسجل، وسافيتش أو مالكوم".
  • وتأتي توقعات ملك التوقعات وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لهذه المباراة الحاسمة، والتي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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