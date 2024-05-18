انت الأن تتابع خبر 3 أهداف وربما أكثر يُسجلها ميتروفيتش ورونالدو، بينما يُضيع ميتروفيتش أو رونالدو ركلة جزاء..الصبحان يهز روشن بتوقعات شرسة !والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقع الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، المعروف بـ ملك التوقعات، فوزًا ساحقًا لنادي الهلال على نظيره النصر في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن.
وقال الصبحان:
- "نسبة فوز النصر 0%، مستحيل يفوز النصر، فوز الهلال 3-1 أو 4-2، وفي بلنتي راح يضيعها ميتروفيتش أو كريستيانو رونالدو، لا أستبعد أن يكون فيها كارت أحمر".
وتابع:
- "وراح يسجل ميتروفيتش هدفين، وممكن رونالدو يسجل، وسافيتش أو مالكوم".
- وتأتي توقعات ملك التوقعات وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لهذه المباراة الحاسمة، والتي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.