انت الأن تتابع خبر 3 أهداف وربما أكثر يُسجلها ميتروفيتش ورونالدو، بينما يُضيع ميتروفيتش أو رونالدو ركلة جزاء..الصبحان يهز روشن بتوقعات شرسة !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، المعروف بـ ملك التوقعات، فوزًا ساحقًا لنادي الهلال على نظيره النصر في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن.

وقال الصبحان:

"نسبة فوز النصر 0%، مستحيل يفوز النصر، فوز الهلال 3-1 أو 4-2، وفي بلنتي راح يضيعها ميتروفيتش أو كريستيانو رونالدو، لا أستبعد أن يكون فيها كارت أحمر".

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