انت الأن تتابع خبر هل هناك علاقة بين بين أداء اللاعبين وحضور الجماهير... الفراج يجيب بطريقة أغضبت جماهير هذا النادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الإعلامي الرياضي المعروف، وليد الفراج، تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تناول فيها العلاقة بين جماهير الأندية ونتائج فرقهم. وأشار الفراج إلى أن المشجعين لا يرغبون في تحمل تبعات أخطاء الإدارة أو المستثمرين أو لجان التعاقدات.

في تغريدته،

كتب الفراج:

"الأمر ببساطة.. لا يريد أكبر مدرج تاريخي في الدوري السعودي أن يدفع فاتورة أخطاء من إدارة أو مستثمر أو لجنة تعاقدات، المشجع لا يشارك في الإدارة ولا القرار الإيجابي أو السلبي".

وأضاف:

"العلاقة بين المشجع والنادي هي النتائج، إذا أسعدته حضر وفرح وإذا أحزنته غاب وحزن. لابد من حل عادل".

تأتي تصريحات الفراج في وقت حساس، حيث تعاني بعض الأندية من تراجع في الأداء والنتائج، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حضور الجماهير وولائهم للنادي. يبدو أن الفراج يسعى من خلال تغريدته إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق توازن عادل يحفظ العلاقة بين النادي وجماهيره.

الفراج