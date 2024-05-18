انت الأن تتابع خبر أرقام قياسية في دوري روشن السعوديّ: 387 مليون يورو قيمةُ لقاء الهلال والنصر... تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد ملعب الملك فهد الدوليّ في الرياض لقاءً مُنتظرًا بين فريقي الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

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هذا اللقاءُ بِرقمٍ قياسيٍّ جديدٍ، حيث تُشيرُ الإحصائياتُ إلى أنّ القيمةَ السوقيةَ للفريقينِ معًا تُلامسُ 387 مليون يورو، أيّ ما يُشكّلُ ثلثَ القيمةِ السوقيةِ الإجماليةِ لدوريّ روشن، والتي تبلغُ 992 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركيت" العالميّ.

ويتصدّرُ الهلالُ قائمةَ الفرقِ الأكثرَ قيمةً سوقيةً في الدوريّ،

حيثُ تبلغُ قيمتهُ 242 مليون يورو، بينما يبرزُ البرازيليّ نيمارُ كأغلى لاعبٍ في صفوفِ الزعيمِ بقيمةٍ تصلُ إلى 90 مليون يورو، يليهُ مواطنهُ مالكوم (60 مليونًا) ثمّ روبن نيفيز (55 مليونًا).

ولمّا يتوقفْ الهلالُ عندَ هذا الحدّ،