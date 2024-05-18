انت الأن تتابع خبر أرقام قياسية في دوري روشن السعوديّ: 387 مليون يورو قيمةُ لقاء الهلال والنصر... تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشهد ملعب الملك فهد الدوليّ في الرياض لقاءً مُنتظرًا بين فريقي الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
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- هذا اللقاءُ بِرقمٍ قياسيٍّ جديدٍ، حيث تُشيرُ الإحصائياتُ إلى أنّ القيمةَ السوقيةَ للفريقينِ معًا تُلامسُ 387 مليون يورو، أيّ ما يُشكّلُ ثلثَ القيمةِ السوقيةِ الإجماليةِ لدوريّ روشن، والتي تبلغُ 992 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركيت" العالميّ.
- ويتصدّرُ الهلالُ قائمةَ الفرقِ الأكثرَ قيمةً سوقيةً في الدوريّ،
- حيثُ تبلغُ قيمتهُ 242 مليون يورو، بينما يبرزُ البرازيليّ نيمارُ كأغلى لاعبٍ في صفوفِ الزعيمِ بقيمةٍ تصلُ إلى 90 مليون يورو، يليهُ مواطنهُ مالكوم (60 مليونًا) ثمّ روبن نيفيز (55 مليونًا).
ولمّا يتوقفْ الهلالُ عندَ هذا الحدّ،
- بلْ تصدّرَ أيضًا قائمةَ أكثرِ الفرقِ صرفًا للتعاقداتِ بمجموعٍ ضخمٍ يُقدّرُ بـ376 مليون يورو.
- في المقابلِ، تأتي قيمةُ النصرِ السوقيةُ بـ144 مليون يورو، ليحتلّ المركزَ الثالثَ بينَ الفرقِ السعوديةِ، بفارقٍ كبيرٍ عن جارهِ الهلالِ يُقدّرُ بـ98 مليونًا.
- ويتصدرُ البرتغاليّ أوتافيو قائمةَ أغلى لاعبيْ النصرِ بـ60 مليون يورو، يليهُ النجمُ السنغاليّ ساديو ماني (30 مليونًا) ثمّ لابورت (27 مليونًا).
- ويحتلّ النصرُ المركزَ الثالثَ أيضًا في قائمةِ أكثرِ الفرقِ صرفًا للتعاقداتِ بعدَ الهلالِ والأهليّ بمجموعٍ يبلغُ 165 مليون يورو، بفارقٍ كبيرٍ يُقدّرُ بـ211 مليونًا عن جارهِ المُتصدّر.
- وتُؤكّدُ هذه الأرقامُ القياسيةُ الطفرةَ الكبيرةَ التي يشهدها دوريّ روشن السعوديّ، حيثُ ارتفعتْ قيمتُهُ السوقيةُ بشكلٍ ملحوظٍ لتصلَ إلى 992 مليون يورو.
- ويُعزى هذا الارتفاعُ إلى تواجدِ أشهرِ اللاعبينَ العالميينَ في الدوريّ، ممّا جعلهُ محطةً رياضيةً مهمّةً يتابعُها عشّاقُ كرةِ القدمِ حولَ العالمِ.
- ولمّا تتوقفْ التعاقداتُ العالميةُ عندَ هذا الحدّ، بلْ تُؤكّدُ التوقعاتُ أنّ الملاعبَ السعوديةَ ستشهدُ المزيدَ من النجومِ الذين سيُضفونَ إثارةً على المنافساتِ ويُساهمونَ في قفزةٍ نوعيةٍ لدوريّ روشن، ليُصبحَ أحدَ أقوى 5 دورياتٍ في العالمِ.