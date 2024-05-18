نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الشباب لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري روشن السعودية للمحترفين.



ويستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية مواجهة اليوم بين الشباب والتعاون بالدوري السعودي في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

موعد مباراة الشباب والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة



ويتواجد فريق التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فريق الشباب في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 41 نقطة.



وتذاع المباراة عبر قناة 1 SSC السعودية الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بالشرق الأوسط.

