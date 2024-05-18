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أحمد جودة - القاهرة - يخطط فريق نادي موناكو الفرنسي لضم محمد عبدالمنعم لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "فوتو ميركاتو" الفرنسية، هناك اهتمامًا بالفعل بـ محمد عبد المنعم من قبل الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي موناكو.

موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي

وأكدت الشبكة أن موناكو ليس النادي الوحيد الراغب في ضم اللاعب، حيث يتواجد كذلك على رادار جالطة سراي التركي.

وكشف الموقع أن محمد عبدالمنعم لاعب سريع وعدواني ضد خصومه ويعتبر أفضل مدافع في القارة الإفريقية حاليا.

