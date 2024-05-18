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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن علاقته بمدربه يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، مؤكدًا أن هناك علاقة قوية تربطهما.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات محمد صلاح التي تحدث من خلالها عن مدربه يورجن كلوب، قائلًا: "هناك علاقة قوية تربطنا، أتذكر أول محادثة بيننا، عندما تواصل معي قبل قدومي إلى ليفربول".

وأكد: "حينها أخبرني بأنه يريد أن أكون ضمن صفوف ليفربول، وأنه يرغب بناء فريق جديد في النادي وأكون جزءًا من هذا المشروع".

صلاح عن كلوب: تربطنا علاقة قوية وساعدته على التطور كمدرب

وتابع: "كما أخبرني بأنه يريدني أن في مركز الجناح الأيمن، وأنني أستطيع تطوير أسلوبي أكثر في حال قررت اللعب في ليفربول، وقلت آنذاك حسنًا، أنا قادم".

وأكمل: "ساعدني كثيرًا أن أتطور كلاعب، وأنا أيضًا ساعدته على التطور كمدرب بكل تأكيد، لقد ساعدنا بعضنا البعض".

وأردف: "قدمنا كل شيء من أجل النادي، لمواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كل شخص يمكنه رؤية ذلك".

واختتم محمد صلاح، قائلًا: "على المستوي الشخصي والإنسان، إنه شخص الذي سأتصل عليه وأستشيره إذا كنت في ورطة، بعيدًا عن أي خلافات، أعتقد أننا سنبقى على اتصال للأبد؛ لأنها ليست علاقة عمل فقط".

