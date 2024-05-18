نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ثنائي أوروبي يتنافس على "صخرة المنتخب".. ومحمد صلاح يفاجئ كلوب وموعد قمة الأهلي والترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 18-5-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

وجاءت اخبار صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

ثنائي أوروبي يتنافس على "صخرة المنتخب"

يخطط فريق نادي موناكو الفرنسي لضم محمد عبدالمنعم لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "فوتو ميركاتو" الفرنسية، هناك اهتمامًا بالفعل بـ محمد عبد المنعم من قبل الدوري الفرنسي، وتحديدًا نادي موناكو.

وأكدت الشبكة أن موناكو ليس النادي الوحيد الراغب في ضم اللاعب، حيث يتواجد كذلك على رادار جالطة سراي التركي.

وكشف الموقع أن محمد عبدالمنعم لاعب سريع وعدواني ضد خصومه ويعتبر أفضل مدافع في القارة الإفريقية حاليا.

محمد صلاح يفاجئ كلوب

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن علاقته بمدربه يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، مؤكدًا أن هناك علاقة قوية تربطهما.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات محمد صلاح التي تحدث من خلالها عن مدربه يورجن كلوب، قائلًا: "هناك علاقة قوية تربطنا، أتذكر أول محادثة بيننا، عندما تواصل معي قبل قدومي إلى ليفربول".

وأكد: "حينها أخبرني بأنه يريد أن أكون ضمن صفوف ليفربول، وأنه يرغب بناء فريق جديد في النادي وأكون جزءًا من هذا المشروع".

وتابع: "كما أخبرني بأنه يريدني أن في مركز الجناح الأيمن، وأنني أستطيع تطوير أسلوبي أكثر في حال قررت اللعب في ليفربول، وقلت آنذاك حسنًا، أنا قادم".

وأكمل: "ساعدني كثيرًا أن أتطور كلاعب، وأنا أيضًا ساعدته على التطور كمدرب بكل تأكيد، لقد ساعدنا بعضنا البعض".

وأردف: "قدمنا كل شيء من أجل النادي، لمواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كل شخص يمكنه رؤية ذلك".

واختتم محمد صلاح، قائلًا: "على المستوي الشخصي والإنسان، إنه شخص الذي سأتصل عليه وأستشيره إذا كنت في ورطة، بعيدًا عن أي خلافات، أعتقد أننا سنبقى على اتصال للأبد؛ لأنها ليست علاقة عمل فقط".



موعد قمة الأهلي والترجي

وضمن المارد الأحمر في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، بدأت بالتعادل السلبي ذهابا والفوز بثلاثية نظيفة إيابا.

وعلى الجانب الاخر نجح الترجي في تخطي صن داونر بثنائية نظيفة بعد الفوز ذهابا إيابا بنتيجة هدف نظيف ليتأهل بثنائية.

تشكيل الأهلي المتوقع للمواجهة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربعية، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

تنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المُكرمة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويستقبل الملعب الأولمبي حمادة العقربي المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

