نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إينرامو: هدفي في مرمى الأهلي كان بالرأس وليس اليد.. والترجي سيسجل أهداف كثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مايكل إينرامو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي السابق، عن هدفه في مرمى فريق الأهلي المصري الشهير، وعن توقع نتيجة مباراة اليوم بين المارد الأحمر والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات على ملعب حمادي العقربي الأولمبي بمدينة رادس.

إينرامو يعلق على هدفه في مرمى الأهلي

وأكد إينرامو في تصريحات له عبر قناة أون سبورت عن هدفه الشهير أمام الأهلي: أُلقب بـ مارادونا إفريقيا بسبب هذا الهدف، لكن أؤكد أن الهدف كان "بالرأس" وليس باليد".

وتابع:" هي مباراة لا تنسى بالنسبة لي، ولديه ذكريات جميلة ".

وأشار إينرامو:" أرى أن الترجي سيحرز أهداف عديدة، لخوض مباراة الإياب في القاهرة بسهولة، ولا يمكن توقع هذه المباريات، ولكن الترجي من الممكن أن يحقق الفوز ".

