نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب على تشكيل فريقه في مواجهة الليلة أمام التعاون بالدوري السعودي.



ومن المقرر أن يواجه الشباب مضيفه التعاون مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.



وتقام المباراة بين التعاون وضيفه الشباب على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.



تشكيل الشباب المتوقع ضد التعاون في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: حسين الصبياني، حمد اليامي، إياجو سانتوس، رومان سايس.

وسط الملعب: متعب الحربي، جوستافو كويلار، إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: هتان باهبري، كارلوس جونيور، حبيب ديالو.



ويحتل فريق التعاون المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد فريق الشباب في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

