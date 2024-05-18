نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران خفيف للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء مران خفيف للاعبي الفريق في فندق الإقامة بتونس، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مارسيل كولر إقامة مران خفيف للاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت تونس الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد لمباراة الليلة، والتي يسعى خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية.

مران خفيف للاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبين على راحة عقب المران الخفيف، ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف المباراة.

ويخوض الأهلي مواجهة الترجي التونسي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب في ستاد القاهرة الدولي، السبت المقبل.

