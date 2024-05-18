نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي أبطال إفريقيا.. "الكرات الهوائية" دفاع حديدي في الأهلي والترجي (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الأهلي المصري، موعدًا تاريخيًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخهما.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في العاشرة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم السبت على ملعب “حساني العقربي” بتونس.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويلتقي الفريقان في مباراة العودة، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد "القاهرة الدولي".

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام والتحليلات قبل المواجهة المرتقبة بين بطلي مصر وتونس.

المواجهات الهوائية

تعد أرقام دفاع الأهلي والترجي في المواجهات الهوائية متقاربة بشكل كبير، يتصدر ياسين مرياح نجم الفريق التونسي بالفوز في 30 صراع هوائي، وخلفه محمد عبدالمنعم 29، ورامي ربيعة 26 مرة.

قلب دفاع الأهلي أعلى رقميًا

يتصدر رامي ربيعة إحصائية اعتراض التمريرات 20 مرة، وفي المقابل ياسين مرياح قلب دفاع الترجي اعترضها 13 مرة.

نجم الترجي الأعلى تمريرًا وخلفه معلول

يحتل محمد أمين بن حميدة الظهير الأيسر للترجي، المركز الثاني بين لاعبي دوري أبطال إفريقيا، بإحصائية تمرير الكرة بشكل صحيح في الثلث الأخير من الملعب برصيد 101 تمريرة.

ويأتي خلفه علي معلول لاعب الأهلي، برصيد 73 تمريرة ثم حسين الشحات بـ68 تمريرة.

كهربا الأكثر إهدارًا للفرص

ويتصدر محمود عبد المنعم كهربا ترتيب اللاعبين في التسديد على المرمى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سدد 10 تسديدات على المرمى.

ويأتي خلف كهربا مباشرة يان ساس نجم الترجي برصيد 7 تسديدات.

ويتساوي كهربا مع يان ساس محترف الترجي، كأكثر اللاعبين إهدارًا للفرص المحققة برصيد 5 فرص.