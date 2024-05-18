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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات الدوري الألماني لهذه النسخة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام دارمشتات في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي نادي بوروسيا دورتموند مع دارمشتات بالدوري الألماني مساء اليوم السبت والموافق الثامن عشر من شهر مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر البوندسليجا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بوروسيا دورتموند ودارمشتات في الدوري الألماني عند تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك في المباراة التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند مع نادي دارمشتات مساء اليوم في مشوار الدوري الألماني.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ودارمشتات في الدوري الألماني

وتنقل مباراة بروسيا دورتموند ودارمشتات في الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس 3 القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة بتعليق عادل خلو.