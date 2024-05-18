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أحمد جودة - القاهرة - يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بحسم موقف حراسة مرمى فريقه أمام الترجي في مباراة اليوم، وكانت قد ترددت بعض الأقاويل حول اسم الحارس الذي سيتم الدفع به أساسي خاصة بعد تعافي محمد الشناوي.

نهائي أبطال إفريقيا.. قرار مصيري من مارسيل كولر قبل مواجهة الترجي بساعات

وجاء قرار كولر بمشاركة مصطفى شوبير بشكل أساسي، في ظل إنه الحارس الأكثر جاهزية للمشاركة في المباريات الهامة بجانب تألقه مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وتقام المواجهة المرتقبة بين الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي (رادس سابقًا)، ويسعى الفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية من أجل للاقتراب من اللقب، قبل لقاء الإياب الذي من المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي والترجي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD6، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.

